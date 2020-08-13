شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعلن بيانًا مفاجئًا عن تطبيع كامل للعلاقات بين الإمارات وإسرائيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيانًا مفاجئًا عن تطبيع كامل للعلاقات بين الإمارات وإسرائيل. وقال ترامب، على حسابه الرسمي بـ«تويتر»: «حدث ضخم اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة». ​وأضاف ترامب في بيان أن «ممثلون من إسرائيل والإمارات سيلتقون خلال الأسابيع القادمة لتوقيع اتفاقيات شراكة في مجالات الاستثمار والسياحة والطيران المباشر والأمن». وأوضح أن «بموجب الاتفاق سوف تعلق إسرائيل خططها لفرض السيادة على مناطق حددتها خطة ترامب للسلام بالشرق الأوسط». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,963

تعافي 55,901

وفيات 5,085

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