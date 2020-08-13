شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تعلن تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء الجمعة والسبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، أنه تقرر العمل بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن يومي الجمعة والسبت لتلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وفقا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية والقانون رقم ١ لسنة 2020 وسداد نسبة الـ25٪ رسوم جدية التصالح في بعض مخالفات البناء، حيث أن آخر موعد لسدادها يوم السبت الموافق 15 أغسطس طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت إلى انتظام تلك العملية بجميع الوحدات المحلية، مؤكدة أنه تم التوجيه بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لتقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات المحددة بالقانون.

وناشدت المحافظ المواطنين بسرعه تقديم طلبات التصالح بشأن مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحددة.