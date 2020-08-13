شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يهنئ الطالبة الروسية الأولى على الثانوية العامة بدهب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الطالبة الروسية تاتيانا ستانيسلافوفنا كاربوفا والحاصلة على 395.5 درجة والمرتبة السابعة ضمن أوائل المحافظة والأولى على مدينة دهب في نتيجة الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2019 /2020، متمنياً لها دوام التميز والتفوق.

وهنأ المحافظ كل أوائل الشهادة الثانوية العامة على تفوقهم هذا العام رغم الظروف الاستثنائية والإجراءات الاحترازية لفيروس كوفيد 19 التي يمر بها العالم ومصر.

ووعد «فودة» بتكريم جميع أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية كعادته كل عام وذلك بعد ظهور واعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية لهذا العام.

وكانت قد كشفت الطالبة الروسية تاتيانا كاربوفا الأولى على الثانوية العامة بالقسم الأدبى بدهب والسابعة على مستوى المحافظة بمجموع ٣٩٥.٥ سبب تفوقها فى الثانوية العامة، قائلة: «أحببت التعليم المصرى واللغة العربية من بين 4 لغات أجيدها»، مشيرة إلى أنها تهدى تفوقها لمعلمى مدرستها «فيوتشر دهب» وخاصة جيهان عمر، مديرة المدرسة، ومحمد فتحى، معلم اللغة العربية، وكل المعلمين الذين بذلوا الجهد من أجل أن تتفوق.

وأضافت كاربوفا أنها ولدت فى روسيا وعاشت مع جدتها العاشقة لمدينة دهب وأختها وتعلمت فى مدينة دهب، بالإضافة لأنها تدرس فى مدرسة روسية أيضا بالقاهرة، وأشارت أنها فى فترة كورونا اعتمدت على نفسها فى المذاكرة.

وأشارت إلى أنها تفكر فى أن تلتحق بكلية الإعلام لحبها للأدب والصحافة، مشيرة إلى أنها تقرأ أدب نجيب محفوظ وكان آخر قصة قرأتها له «شهر العسل» وأشادت بالمنظومة الجديدة للتعليم المصرى وقالت إنها «لا بديل عنها حيث نعيش فى عصر التقدم التكنولوجى ولا يوجد فرق كبير بين قراءة الكتب الدراسية على الكمبيوتر أو ورقيا ولكن فرصة البحث عن معلومات إضافية موجودة فى الإنترنت علاوة على أن المنظومة الجديدة تقلل استهلاك وقطع الأشجار التى يصنع منها الورق».

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