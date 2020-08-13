شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يمد فترة تلقي طلبات «توفيق الأوضاع» لمدة 3 أشهر (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الخميس، على مد فترة تلقي طلبات توفيق الأوضاع لمدة 3 أشهر للكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي حددها القانون في مادته الثانية بستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، والتي صدرت في ١٦ فبراير ٢٠٢٠.

كان المجلس أعد 24 نموذجًا لتوفيق الأوضاع للصحف والقنوات والمواقع، وتم نشرها على موقع المجلس، ويستمر المجلس في تلقي هذه الطلبات حتى ١٦ نوفمبر ٢٠٢٠، ويتم عرض هذه الطلبات على اللجان المختصة، التي شكلها المجلس، تمهيداً لمناقشتها في اجتماعات المجلس، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.