شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوسعدة» عن مخالفات البناء: «يجب أن تحصل الدولة على حقوقها ولكن بشكل عادل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تطبيقات قانون التصالح في مخالفات البناء تهدد حقوق الملكية للمواطن المصري.

و أضاف «أبوسعدة» خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الخميس: «المواطن الآن أمام خيارين إما تجاهل التصالح فتصبح الوحدة السكنية مهددة بالإزالة وانقطاع الخدمات عنها، أو تحقيق إجراءات التصالح»، لافتا إلى أن القانون صدر بهدف نبيل لتصحيح صورة خاطئة شاركت فيها المحليات والمواطن في العهود السابقة.

وأشار إلى أن المواطن تائه بين المسؤول عن عملية التصالح، وهل هو المسؤول عن تحمل الأمر بالكامل أم الشخص الذي أقام العقار.

و تابع «أبوسعدة»، أنه وفقا لجميع القوانين وبالأخص قانون العقوبات يتعين على صاحب العقار تحمل مسؤولية التصالح في المخالفة.

وأوضح، أن هناك قاعدة قانونية هامة وهي ضرورة التناسب بين الجريمة والعقوبة، بحيث تحصل الدولة على حقوقها ولكن بشكل عادل، مطالبا بضرورة مراجعة القانون ليحقق الجدوى منه .

وعقب النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة قائلا، إن هناك عدد من الإشكاليات أثيرت تتضمن المسؤول عن المخالفة والمغالاة والتشاركية في قيمة العقار من قبل الأجهزة المعنية بتطبيق القانون .

و أضاف: «النص الخاص بالتصالح في مخالفات البناء جاء متسعا لتحقيق مبدأ العدالة، لافتا إلى أن التشريع صادر للمواطنين بهدف الحصول على المكتسبات، أما توجه الدولة في التطبيق يحتاج أمور أخرى لضبط تحقيق النص القانوني.

Advertisements

و تابع «السجينى»:«على الحكومة أن تراجع الأمر، فنحن أمام قضية رأى عام اختلط فيها الحابل بالنابل، وحينما يصدر بيان حكومي مغلوط، هل المفترض أن أتغاضى عنه بالسكوت وعدم الحديث، نحن أمام واجب ولسنا في علاقة أسرية، ونعمل على تحقيق مصلحة الدولة والمواطن».