شكرا لقرائتكم خبر عن «الدقهلية» تحصد 4 مراكز من أوائل الثانوية الأزهرية (تفاصيل وصور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصدت محافظة الدقهلية 4 مراكز من العشر الأوائل في نتيجة الثانوية الأزهرية والتي أعلنها، الخميس، الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف للعام الدراسي 2019-2020م.

ففي القسم العلمي جاء في المركز التاسع مكرر الطالب عبدالرحمن محمد حسن عبدالسميع، بقرية قرقيرة التابعة لمركز السنبلاوين، وحصل على مجموع 648 درجة بنسبة 99.69%

وفى القسم الأدبي، حققت الدقهلية مركزين، الثاني أدبي للطالبة أسماء عبدالله محمد عبدالله، بمعهد فتيات كفر المقدام، مركز ميت غمر، وحصلت على مجموع 623 درجة، بنسبة 98.89%، والمركز التاسع أدبى للطالبة فداء رضا السيد أحمد، بمعهد فتيات ميت النحال، مركز دكرنس، وحصلت على مجموع 618 بنسبة 98.1% .

وفي المكفوفين حصل على المركز الخامس الطالب أحمد أشرف مصطفى السيد غازي، من قرية الكفر الجديد، بنسبة 91.27%.

أوائل الثانوية الأزهرية بالدقهلية

أوائل الثانوية الأزهرية بالدقهلية

أوائل الثانوية الأزهرية بالدقهلية