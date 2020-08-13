- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن «الدقهلية» تحصد 4 مراكز من أوائل الثانوية الأزهرية (تفاصيل وصور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حصدت محافظة الدقهلية 4 مراكز من العشر الأوائل في نتيجة الثانوية الأزهرية والتي أعلنها، الخميس، الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف للعام الدراسي 2019-2020م.
ففي القسم العلمي جاء في المركز التاسع مكرر الطالب عبدالرحمن محمد حسن عبدالسميع، بقرية قرقيرة التابعة لمركز السنبلاوين، وحصل على مجموع 648 درجة بنسبة 99.69%
وفى القسم الأدبي، حققت الدقهلية مركزين، الثاني أدبي للطالبة أسماء عبدالله محمد عبدالله، بمعهد فتيات كفر المقدام، مركز ميت غمر، وحصلت على مجموع 623 درجة، بنسبة 98.89%، والمركز التاسع أدبى للطالبة فداء رضا السيد أحمد، بمعهد فتيات ميت النحال، مركز دكرنس، وحصلت على مجموع 618 بنسبة 98.1% .
وفي المكفوفين حصل على المركز الخامس الطالب أحمد أشرف مصطفى السيد غازي، من قرية الكفر الجديد، بنسبة 91.27%.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
95,963
-
تعافي
55,901
-
وفيات
5,085
كانت هذه تفاصيل خبر «الدقهلية» تحصد 4 مراكز من أوائل الثانوية الأزهرية (تفاصيل وصور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.