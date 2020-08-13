شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تلقى طلبات التصالح بمخالفات البناء يومى الجمعة والسبت فى القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواءعبدالحميد الهجان محافظ القليوبية العمل بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن يومى الجمعة والسبت لتلقى طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وفقا لأحكام القانون وسداد نسبة الـ25% رسوم جدية التصالح في بعض مخالفات البناء حيث أن آخر موعد لسدادها يوم السبت الموافق 15 أغسطس طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء

وأكد المحافظ انتظام تلك العملية بجميع الوحدات المحلية موضحا أنه تم التوجيه بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لتقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات المحددة بالقانون مناشدا المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح بشأن مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحددة

فيما أعلنت محافظة القليوبية أن أخر موعد لسداد نسبة الـ 25% للمتقدمين للتصالح في مخالفات البناء في فترة ما قبل 25 يوليو الماضي ولم يسددوا هذه النسبة من قيمة التصالح كجدية للتصالح، والتى سوف تنتهي 15 أغسطس الجارى