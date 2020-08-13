شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 66 مخالفة تموينية متنوعة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ضبط فريق الرقابة التموينية بالمنيا، 66 مخالفة تموينية من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق تلقي اللواء أسامة القاضي ، محافظ المنيا ، تقريرا من الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، بضبط 66 مخالفة تموينية من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، تنوعت المخالفات بين خبز ناقص الوزن – انتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم وجود ميزان – عدم وجود سجلات – لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية – بيع زائد عن المقررات التموينية – منتجات بدون تاريخ صلاحية - قضايا أخرى متنوعة الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,963

تعافي 55,901

وفيات 5,085

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