شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير جامعة الدول العربية عن انتخابات مجلس الشيوخ: كورونا أثرت على الدعاية الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت جامعة الدول العربية، تقريرا بشأن نتيجة متابعة بعثتها لانتخابات مجلس الشيوخ.

وقال التقرير أنه تلبيةً للدعوة التي تلقاها أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية من المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وجهَ الأمين العام بتشكيل بعثة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ بجمهورية مصر العربية لعام 2020 برئاسة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الرقابة، بجامعة الدول العربية

وقد ضمت هذه البعثة في عضويتها مجموعة متابعين من موظفي الأمانة العامة للجامعة ينتمون إلى عشر جنسيات عربية، باستثناء جنسية دولة المقر لضمان حيادية عمل البعثة

وقال البعثة في تقريرها بلغ عدد الناخبين المسجلين على قاعدة بيانات الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات 62.940.165 ناخبًا وناخبة، فيما بلغ عدد الناخبين المسجلين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في شهر أبريل 2019 بجمهورية مصر العربية، 61.344.503، أي انه زاد خلال الفترة بين أبريل 2019 وأغسطس 2020 بنحو 1.7 مليون ناخبًا. وتجدر الإشارة إلى أن عملية تسجيل الناخبين تخضع وفق النظام الوطني «للتسجيل التلقائي» وذلك للذين يحق لهم الانتخاب اعتمادًا على قاعدة بيانات «بطاقة الرقم القومي»، وهو النظام الذي يضمن التسجيل التلقائي لكل من يحمل بطاقة رقم قومي ويسمح له القانون بالتصويت

وأضاف التقرير:«تضمنت القائمة الأولية 912 طلبًا للترشح سواء للنظام الفردي أو القائمة. وأعلنت الهيئة القائمة النهائية للمرشحين، والتي تضمنت 787 مرشحًا لنظامي الفردي والقائمة».

.وأشار التقرير إلى أن جائحة كورونا أثرت على الحملات الانتخابية، الأمر الذي قد يكون انعكس على مدى معرفة الناخبين ببرامج المرشحين الانتخابية، علمًا بأن الهيئة قامت بوضع ضوابط على الدعاية الانتخابية مثل حظر تنظيم الاجتماعات العامة ومراعاة قاعدة التباعد

وتابع:«التزم أغلبية المرشحين بهذه الضوابط وقاموا باستعمال وسائل الدعاية المختلفة باللجوء بصفة خاصة لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي».

وواصل التقرير: «تأمل البعثة بأن تسمح الظروف مستقبلًا بمد الحيز الزمني لفترة الحملات الانتخابية بهدف إعطاء المزيد من الوقت للمرشحين في عرض برامجهم الانتخابية، وبالتالي إعطاء الناخبين الفرصة في التعرف عليهم وعلى برامجهم الانتخابية بشكل أفضل لما لهذا الجانب من أثر على توسيع قاعدة المشاركة في العملية الانتخابية».

جرى نشر المتابعين في خمس محافظات مصرية وهي: (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – الإسماعيلية – الفيوم)، وبلغ عدد اللجان التي تمت تفقدها خلال يومي انتخابات مجلس الشيوخ 14 لجنة افتتاح و367 لجنة اقتراع تواجدت في 175 مركز اقتراع و7 لجان عد وفرز

وتوصلت البعثة خلال أدائها لمهمتها إلى تقييم مدى توافق مجريات عملية الاقتراع مع الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية والقرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات والمعايير والممارسات الدولية المتعارف عليها

وأكدت البعثتة ان لجان الاقتراع التي زارتها خلال يومي الاقتراع افتتحت في الوقت المحدد لها في القانون أي الساعة التاسعة صباحًا. وقد تمت إجراءات عملية الافتتاح بشكل سليم وكامل في هذه اللجان وفقًا للإجراءات المنصوص عليها قانونًا

كما رصدت البعثة توفر المواد اللوجستية اللازمة لإتمام عملية الاقتراع في اللجان. كما تم تعليق قوائم الناخبين خارج معظم اللجان

واتسمت عملية الاقتراع بالتنظيم الجيد والمحكم، وتمت بسلاسة وبدون مشكلات تنظيمه تعيق سير العملية الانتخابية. ولاحظت البعثة أن رؤساء وأعضاء لجان الاقتراع كانوا على وعيٍ كافٍ بالإجراءات القانونية والتنظيمية

وأشادت البعثة بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات في ظل جائحة كورونا، حيث وفرت كافة المستلزمات اللازمة مثل الكمامات والقفازات، بالإضافة إلى توفير سيارات الإسعاف وقياس درجات الحرارة للناخبين عند دخول اللجنة مع الحفاظ على مسافات التباعد، الأمر الذي ساهم في إجراء عملية التصويت في ظروف صحية آمنة.

وأكدت البعثة أن المتابعون لم يواجهوا صعوبةً تذكر في دخول مراكز الاقتراع فيما عدا بعض الحالات الفردية التي لم تؤثر مجملًا على مهمة المتابعة، حيث لمس المتابعون تعاونًا وتسهيلًا لمهمتهم من قبل القضاة وقوات الأمن وكافة العاملين في المراكز الانتخابية

وأوصت البعثة ببذل المزيد من الجهود مستقبلًا للتنسيق بين الجهات المعنية بشأن قوائم المنظمات الدولية المتابعة للانتخابات، إضافة إلى التوعية بمهام المتابعين وكيفية التعامل معهم وتسهيل مهمتهم

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كما رصدت البعثة مشاركةً ملموسةً للمرأة المصرية في العملية الانتخابية، حيث كان لها تواجد ملحوظ كناخبة في الإقبال على المشاركة في عملية التصويت

وأشادت البعثة بالدور الذي تقوم به المرأة المصرية في المشهد الانتخابي، حيث بلغ عدد السيدات المرشحات لعضوية مجلس الشيوخ 111 مرشحة منهن 91 بالنظام الفردي، و20 بنظام القائمة. كما تشيد بالتواجد الملحوظ للمرأة ضمن موظفي لجان الاقتراع، من خلال رصد التواجد الملحوظ للمرأة ضمن أعضاء مكتب الاقتراع، سواءً كرئيسة للجنة أو عضوة فيها

ولاحظت البعثة تفاوتًا في وعي الناخبين بإجراءات عملية الاقتراع وخطوات إتمامها، وقد يرجع هذا الأمر إلى حداثة النظام الانتخابي لانتخابات مجلس الشيوخ الذي يطبق لأول مرة، إضافة إلى ضيق الحيز الزمني للعملية الانتخابية، والذي أثر بدوره على عملية توعية وتثقيف الناخبين

كما أشادت البعثة بالجهود التي قامت بها الجهات المنظمة وكذلك رؤساء لجان الاقتراع لمساعدة الناخبين كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الوصول إلى مقار لجان الاقتراع والقيام بعملية التصويت، وكذلك توفير الكراسي المتحركة عند اللزوم

ورصدت البعثة بعض حالات التأثير على الناخبين خارج مراكز الاقتراع في المحافظات التي تواجدت بها. حيث لاحظ المتابعون انتشار مظاهر الدعاية الانتخابية أمام بعض مراكز الاقتراع، الأمر الذي قد يُفسر على أنه تشجيع للناخبين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم

ورصدت البعثة إغلاق لجان الاقتراع التي زارها المتابعون خلال يومي الانتخابات في موعدها المحدد في تمام الساعة الثالثة كما افتتحت الساعة الرابعة عصرًا. هذا ولم ترصد البعثة أي تأثير سلبي لفترة الراحة على سير العملية الانتخابية

كما رصدت البعثة تواجدًا محدودًا لممثلي المرشحين والمتابعين المحليين في مراكز الاقتراع، وتؤكد على ضرورة تواجد أكبر لمندوبي المرشحين ومنظمات المجتمع المدني في متابعة الاستحقاقات الانتخابية المستقبلية

ورصدت البعثة تواجدًا مكثفًا لقوات الأمن في محيط مراكز الاقتراع، مع التأكيد على حياديتها وعدم تدخلها في سير العملية الانتخابية

أكدت البعثة أن لجان الاقتراع أُغلقت في الوقت القانوني في تمام التاسعة مساءً، وذك بعدما تم التأكد من عدم وجود ناخبين أمام لجان الاقتراع

كما أكدت البعثة على أن إجراءات العد والفرز استغرقت وقتًا طويلًا، وقد يرجع هذا الأمر إلى العدد الكبير للمرشحين في النظام الفردي، إلا أن هذه الإجراءات جاءت كاملةً وصحيحةً وفقًا للقانون، وتم تحرير محاضر بالعد والفرز وتعليقها خارج اللجان

وأكدت البعثة في ختام تقريرها أن انتخابات مجلس الشيوخ في مصر جرت في مناخ انتخابي آمن وهادئ ومنظم، وفي نطاق احترام ما نص عليه قانون انتخابات مجلس الشيوخ والقوانين ذات العلاقة