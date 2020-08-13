شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المنطقة الأزهرية بشمال سيناء يتابع امتحانات معهد القراءات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الشيخ محسن أبو القاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، امتحانات النقل والشهادات بمعهد القراءات، حيث تأكد من حسن سيرها واتخاذ الاجراءات الوقائية فى مواجهة كورونا وتوفير الأطقم الطبية والتأمين اللازم.

وقال أبو القاسم، إن الطلاب من البنين يؤدون الامتحانات فى مقر معهد العريش الابتدائى القديم، بينما يؤدى الفتيات الامتحانات فى مقر معهد آل بدوى بالعريش، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالمنطقة وجميع اللجان لم تتلق أى شكوى تتعلق بالمادة العلمية أو الحالة الصحية للطلاب والمراقبين وباقى أعضاء اللجان، وأنه لم يتم الابلاغ عن أى إصابة بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب والأعضاء.

ومن جهة أخرى، قام بتفقد عدد من المعاهد الأزهرية لمتابعة انتظام العمل وحضور العاملين وتنفيذ اجراءات الحماية والسلامة الصحية لهم، مشددا على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين وتحويلهم الى جهات التحقيق.