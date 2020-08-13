شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يجتمع برؤساء شركات ومزارعي بنجر السكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الخميس، مع عدد من رؤساء مجالس إدارة شركات السكر ببورسعيد ومزارعي بنجر السكر بجنوب المحافظة وسهل الطينة، للاستعداد لموسم زراعة بنجر السكر خلال الشهر الحالي ومناقشة الإجراءات التنسيقية الخاصة بالتعاقد بين شركات السكر والمزارعين، لزيادة انتاجية المحافظة من محصول بنجر السكر، بحضور المهندس محمد حلمي المستشار الزراعي للمحافظة.

أوضح المحافظ أن مساحة الرقعة المنزرعة من محصول البنجر تتعدى ٣٥ ألف فدان على مستوى المحافظة، في إطار خطة دعم القطاع الزراعي لتوفير مخزون كافى من المحاصيل الزراعية المتنوعة، لتلبية احتياجات السوق داخل المحافظة، مؤكدًا أن «أننا نهدف لتحقيق أعلى انتاجية من زراعة بنجر السكر، ونوفر كافة الدعم للمزارعين وشركات السكر من أجل تذليل العقوبات التي تساهم في تنمية القطاع الزراعي».

وأوضح «الغضبان» أن المحافظة ستساهم في نقل محصول البنجر إلى مصانع السكر وتذليل كافة العقبات في هذا الشأن، كما تساهم في توفير الأسمدة ومتطلبات المزارعين، مشيرًا إلى أننا «نهدف لتشجيع تنمية سيناء، والاستفادة من إنتاجية أراضي سهل الطينة، والتي توفر أعلى إنتاجية من محصول البنجر، ونقدم كافة التسهيلات اللازمة للارتقاء بالمجال الزراعي ببورسعيد على غرار كافة المشروعات».