شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية.. «بيطري قناة السويس» تطلق برنامج «الحياة البرية وطب حدائق الحيوان» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت كلية الطب البيطري جامعة قناة السويس، عن تقديم البرنامج المميز للحياة البرية وطب حدائق الحيوان بنظام الساعات المعتمدة وفقا للقرار الوزاري رقم (1859) بتاريخ 29/6/2020، ويعتبر البرنامج الأوحد على مستوى جميع الجامعات المصرية والشرق الأوسط، والذي يختص بدراسة رعاية وعلاج أمراض الحيوانات والطيور البرية والتنوع البيولوجي وإدارة المحميات الطبيعية وحدائق الحيوان.

ونظام الدراسة في هذا البرنامج يعمل بنظام الساعات المعتمدة (185 ساعة معتمدة)، ومدة الدراسة خمس سنوات، وتقدم بنظام الفصليين الدراسيين ومدة كل فصل 15 أسبوع ويجوز طرح بعض المقررات الدراسية في الفصل الدراسي الصيفي مدته 9 أسابيع وتتم الدراسة باللغة الانجليزية.

يمنح خريجي البرنامج درجة البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية (تميز الحياة البرية وطب حدائق الحيوان)، ويتاح لخريجي البرنامج العمل في كافة مجالات العمل كطبيب بيطري، بالإضافة إلى مجلات تميز الحياة البرية وطب حدائق الحيوان.

يعتبر خريجي برنامج تميز الحياة البرية وحدائق الحيوان هو الخريج الوحيد على مستوى كليات الطب البيطري بجميع الجامعات المصرية والشرق الأوسط الحاصل على هذا التخصص الفريد من نوعه.

ومن جانبه قال الدكتور عاطف كامل رئيس قسم الحياة البرية وحدائق الحيوان كلية الطب البيطري جامعة قناة السويس ومنسق البرنامج، إن المهارات التي يكتسبها خريجي البرنامج هي تشخيص وعلاج أمراض الحيوانات والطيورالبرية والزواحف وتصنيف الحيوانات والطيورالبرية والزواحف وتمييز سلوكياتها في بيئتها الطبيعية والأسر .

وأضاف «كامل»، أن برنامج الحياة البرية يمد المتدربين بمهارات آخرى تشمل إنشاء وإدارة حدائق الحيوان والمحميات الطبيعية وإكثار الحيوانات والطيور والزواحف البرية بالأسر، ودراسة التنوع البيولوجي وتهديدات الحياة البرية والتعامل معها ودراسة القوانين والاتفاقيات الدولية البيئية والمتعلقة بحدائق الحيوان والمحميات الطبيعية.

وأوضح أن مجالات العمل لخريجي البرنامج بحدائق الحيوان الحكومية والخاصة في مصر والدول العربية والعمل بمراكز إكثار الحيوانات والطيور والزواحف البرية، والإشراف البيطري على السيرك القومي وعروض الدولفين والعمل بالمحميات الطبيعية في مصر والدول العربية.

وأشار رئيس قسم الحياة البرية وحدائق الحيوان، أن مجالات عمل البرنامج تشمل أيضا العمل بمكاتب الحياة البرية بالمطارات والموانئ والعمل بالعيادات البيطرية والتي تختص بعلاج الحيوانات والطيور والزواحف البرية والعمل بمراكز البحوث والمعامل البيطرية، مشددا على أن البرنامج التدريبي يسمح لخريجيه بتقديم الاستشارات العلمية في مجال حماية البيئة لحل المشكلات البيئة المختلفة وإثراء التنوع البيولوجي وحماية الحياة البرية وكافة مجالات العمل الأخرى لخريجي كليات الطب البيطري بالبرامج التقليدية.

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ولفت «كامل» إلى أن البرنامج التدريبي يقبل الطلاب المصريين والوافدين الحاصلين على الثانوية العامة من القسم العلمي علوم والذين يتم ترشيحهم من خلال مكتب التنسيق أو الإدارة العامة للوافدين وفقا لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات، وكذلك يقبل الطلاب الحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من كليات العلوم أو الزراعة تبعا للقواعد التي يحددها مجلس الكلية ومجلس الجامعة.

ووفقا للبرنامج التدريبي يتاح لخريجي البرنامج التسجيل في الدراسات العليا لكافة تخصصات الطب البيطري وإمكانيات متاحة للتدريب والبحوث لمنتسبي البرنامج في مزرعة تعليمية للحيوانات المستأنسة وحديقة حيوان تعليمية للحيوانات البرية ومتحف الحياة البرية ومتحف التشريح والمعمل المركزي والعيادات الخارجية والمركز الأقليمي لأبحاث المحميات الطبيعية وبروتوكول تعاون مع الإدراة المركزية لحدائق الحيوان بالجيزة ورحلات علمية لحدائق الحيوان والمحميات الطبيعية وقوافل بيطرية وزيارات ميدانية لخدمة المجتمع والمشاركة في برنامج الموطنة البيئية لرفع الوعى البيئى للأفراد المجتمع بأهمية الحياة البرية والحفاظ عليها.