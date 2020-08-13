شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر القائمة الكاملة لأسماء أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، اليوم الخميس، نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2019-2020، في مؤتمر صحفي بمشيخة الأزهر، حيث جاءت نسبة النجاح العامة 67.66%.

وجاءت أسماء أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية كالآتي:

*العلمي:

الأول: أحمد مدحت مصطفى أحمد، أسيوط، أسيوط النموذجي، ١٠٠.٠٠٪.

الأول مكرر: علاء رجب حامد صبح، البحيرة، إدفينا، ١٠٠.٠٠٪.

الأول مكرر: ندا محمد حامد فرحات، الغربية، فتيات إخناوي، ١٠٠.٠٠٪.

الرابع: أحمد حسن كمال إبراهيم، الجيزة، التحرير، ٩٩.٨٥٪.

الرابع مكرر: الشيماء محمد عبدالحميد عبدالعظيم، الشرقية، فتيات عبدالقادر قنصوة بميت سهيل، ٩٩.٨٥٪.

الرابع مكرر: عمر الحسيني زكريا خليل، الغربية، الحصري بشبرا النملة، ٩٩.٨٥٪.

الرابع مكرر: نجلاء فتحي السيد مسلم، الشرقية، فتيات أم عجرم، ٩٩.٨٥٪.

الرابع مكرر: نهال ناصر على سعدالدين حجازي، كفر الشيخ، فتيات المندورة، ٩٩.٨٥٪.

التاسع: أحمد خالد جوده مجاهد، الشرقية، الصورة، ٩٩.٦٩٪.

التاسع مكرر: أروى محمد أحمد محمود على، البحيرة، فتيات إيتاى البارود، ٩٩.٦٩٪.

التاسع مكرر: إيلاف محمد توفيق محمد، القاهرة، فتيات ١٥ مايو النموذجي، ٩٩.٦٩٪.

التاسع مكرر: إيمان أبوزيد السيد أبوزيد الرفاعي، كفر الشيخ، فتيات مصطفى طلخان (مسير)، ٩٩.٦٩٪.

التاسع مكرر: تقى سعد عبدالعزيز سعد بكر، كفر الشيخ، فتيات منشأة عباس (محمد مبارك)، ٩٩.٦٩٪.

التاسع مكرر: رحمة محمد السيد عمر السقا، كفر الشيخ، فتيات محلة أبوعلي، ٩٩.٦٩٪.

التاسع مكرر: عبدالرحمن لطفي عبدالرحمن السيد، القاهرة، طلائع الأزهر الخاص- جسر السويس، ٩٩.٦٩٪.

التاسع مكرر: عبدالرحمن محمد حسن عبدالسميع، الدقهلية، قرقيرة، ٩٩.٦٩٪.

التاسع مكرر: فاطمة عثمان حسن لطفي سليمان، الشرقية، فتيات كفر صقر، ٩٩.٦٩٪.

التاسع مكرر: مريم محفوظ محمد المزين، الغربية، فتيات قرانشو، ٩٩.٦٩٪.

*الأدبي:

الأول: أماني عاطف عبدالرؤوف الشعراوي، المنوفية، فتيات فيشا الكبرى، ٩٩.٢١٪.

الثاني: أسماء عبدالله محمد عبدالله، الدقهلية، فتيات كفر المقدام، ٩٨.٨٩٪.

الثالث: عائشة ياسر أحمد أحمد الفقي، الغربية، فتيات طنطا، ٩٨.٧٣٪.

الثالث مكرر: على علي على علي دوالي، الغربية، الحاج عبدالسلام النقيب بمحلة حسن، ٩٨.٧٣٪.

الخامس: هاجر ماهر عبدالقادر أرز، الغربية، فتيات صفط التراب، ٩٨.٥٧٪.

السادس: إسراء جاب الله حمد الله إبراهيم سيف الدين، الغربية، فتيات سنباط، ٩٨.٤١٪.

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السادس مكرر: منة الله حسين أحمد السيد عيد، الغربية، فتيات كفر الشرفا الشرقي، ٩٨.٤١٪.

الثامن: أسماء يوسف كامل محمود، أسيوط، فتيات أبوخرص، ٩٨.٢٥٪.

التاسع: فداء رضا السيد أحمد، الدقهلية، فتيات ميت النحال، ٩٨.١٠٪.

العاشر: أروى محمد حلمي محمد، الشرقية، فتيات كوم حلين، ٩٧.٩٤٪.

العاشر مكرر: آلاء السيد جمال عيد مرسي، الشرقية، فتيات الحجازية، ٩٧.٩٤٪.

العاشر مكرر: أيمن شعبان عبدالحميد مصطفى، الغربية، المعتمدية، ٩٧.٩٤٪.

العاشر مكرر: نيرة صلاح الدين هاشم محمد، القاهرة، فتيات مصر الجديدة النموذجي، ٩٧.٩٤٪.

*كفيف:

الأول: رحاب خالد عثمان عباس، الأول، أسيوط، فتيات منفلوط، ٩٥.٠٨٪.

الثاني: زينب حربي محمد شحاتة، سوهاج، فتيات مشطا، ٩٤.٢٩٪.

الثالث: محمد محمود محمد عبدالله غنيم، كفر الشيخ، الحامول، ٩٣.٦٥٪.

الرابع: على ياسر عبدالباري على حمادة، الإسكندرية، معهد الإسكندرية، ٩٣.٠٢٪.

الخامس: أحمد أشرف مصطفى السيد غازي، الدقهلية، الكفر الجديد، ٩١.٢٧٪.

*العلوم الإسلامية:

الأول: عبدالله وليد السيد عبدالله إبراهيم، القاهرة، معهد العلوم الإسلامية – القاهرة، ٩٧.٩١٪.

الثاني: محمود إسماعيل أمين صديق، القاهرة، معهد العلوم الإسلامية – القاهرة، ٩٧.١٦٪.

الثاني مكرر: منصور نبيل محمد محمد الخراشي، القاهرة، معهد العلوم الإسلامية – القاهرة، ٩٧.١٦٪.

الرابع: علاء عصام إبراهيم محمد، القاهرة، معهد العلوم الإسلامية – القاهرة، ٩٧.٠١٪.

الخامس: خليل أمين إبراهيم محمد بيومي، القاهرة، معهد العلوم الإسلامية – القاهرة، ٩٦.٥٧٪.

الخامس مكرر: رجب حمدي محمد قاسم الطاهر، معهد العلوم الإسلامية – القاهرة، ٩٦.٥٧٪.

الخامس مكرر: عبدالعزيز سعد عبدالعزيز محمد، القاهرة، معهد العلوم الإسلامية – القاهرة، ٩٦.٥٧٪.

الخامس مكرر: محمد علاءالدين عبدالمجيد عبدالمجيد سرور، الخامس مكرر، القاهرة، معهد العلوم الإسلامية – القاهرة، ٩٦.٥٧٪.