شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 440 ألف طالب يؤدون الامتحانات في آخر أيام الدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى 440 ألف 839 طالب وطالبة بالدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، الخميس، الامتحان في 42 مادة فترة أولى، في آخر أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2019/2020، داخل 2986 لجنة سير امتحان.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الأخير سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم تلقت عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد 7 حالة محاولة غش وحيازة محمول في «محافظات الجيزة – الشرقية – المنوفية – القليوبية- الدقهلية»، وتم ضبط الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.