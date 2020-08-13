شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يستجيب لـ«المصري اليوم» ويعالج «أميرة» على نفقة الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجابة لما نشره الكاتب الصحفي صبري غنيم اليوم الخميس بـ«المصري اليوم» في مقاله عن استغاثة المواطنة الشابة أميرة أحمد حسن، ابنة الضابط الراحل أحمد حسن محمد رمضان وهو أحد أبطال ضباط سلاح البرمائيات بحرب أكتوبر المجيدة 73، حيث ناشدت من خلالها السيد معالي رئيس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن التدخل وإقرار علاجها على نفقة الدولة، نظرًا لصعوبة مرضها وارتفاع تكاليف العلاج واحتمالية حدوث تدخل جراحي، لا تقوى أسرتها على تحملها، حيث تعاني أميرة والتي تبلغ من العمر 28 عامًا، لالتهاب حاد بأعصاب اليد اليمنى زحف منه إلى اليسرى مما أدى إلى تجمد بأصابع اليدين وتعذر استخدامهما في التعاملات اليومية، وهي حالة نادرة الحدوث لفئتها العمرية وقد يكون لها تداعياتها الخطرة التي قد تصل إلى الشلل.

على الفور استجابت لجنة الاستغاثات الطبية وقامت بالتواصل مع السيدة/ أميره لاستيفاء كافة المعلومات عن وضعها الصحي ومن ثم التواصل مع أ.د/ ايمن صالح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس ،وأ.د/ علي أنور مدير عام مستشفى عين شمس التخصصي لإعلامهم بالحالة والتنسيق لاستقبالها يوم السبت القادم الموافق 15 أغسطس 2020 في تمام الساعة التاسعة صباحًا لمناظرة وتقييم الحالة وعمل جميع الفحوصات الطبية اللازمة وإجراء الجراحة المطلوبة علي نفقة الدولة بقرار من معالي السيد رئيس الوزراء.

وصرحت لجنة الاستغاثات الطبية متابعتها للوضع الصحي لأميرة عن قري، وحتى تماثلها للشفاء و ممارسة حياتها مرة أخرى بشكل طبيعي، مشيرة أن رئاسة مجلس الوزراء سوف تتحمل كافة التكاليف الخاصة بالفحوصات والأدوية والعمليات المطلوبة، وأن هذا هو أقل ما يمكن تقديمه لأسرة أحد أبطال القوات المسلحة وحرب أكتوبر المجيدة والتي قدم أبناءها كل غال ونفيس من أجل حماية الوطن.

وتؤكد اللجنة استمرارها في رصد ومتابعة استغاثات المواطنين الطبية على مدار الساعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

استقبلت أميرة الخبر بالبكاء علي اهتمام الدكتور مدبولي بالضعفاء.. وتأكد لها أن الدولة لا تنسي أولادها .. والفضل لمبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج المواطنين ..

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