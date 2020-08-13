شكرا لقرائتكم خبر عن نبوءة عصام العريان لمبارك تُصيبه.. رحيل «دبلوماسي التنظيم» من السجن إلى القبر (بروفايل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

داخل ضاحية القاهرة الجديدة..

أواخر أكتوبر 2013، من زاوية شديدة القُرب، ظهر عصام العريان مرتديًا جلبابًا أبيض، وعلى رأسه قبعة صغيرة، يقف بجانب فراش ممسكًا بحقيبتين من البلاستيك، وعلى شفتيه ابتسامة عريضة، مشهد أقرب لربّ أسرة عاد للتو من عمله، لكن الحقيقة تقول إن ذلك المشهد كان آخر لحظات القبض على القيادي الإخواني، بعد أيّام من قوله: «إحنا دوّبنا 3 ملوك و4 رؤساء جمهورية محمد نجيب وعبدالناصر والسادات ومبارك وقبلهم ملوك، وهؤلاء المتآمرون تخيلوا أننا بريالة ودراويش وما نفهمش حاجة لكننا وفقنا بفضل الخالق».

داخل محبسه في طرة..

صباح اليوم الخميس، وبعد 7 سنوات من السجن، تُوفّي عصام العريان، عضو جماعة الإخوان الإرهابية، داخل محبسه في سجن طرة، إثر أزمة قلبية، وقالت مصادر أمنية، إن «العريان» تعرض لأزمة قلبية عقب مشادة مع أحد قيادات الجماعة الإرهابية داخل السجن، فجر اليوم الخميس، عن عمر 66 عامًا، حيث إنه كان يقضي عقوبات في عدد من القضايا، منها «اقتحام الحدود الشرقية» و«أحداث البحر الأعظم»، و«قطع طريق قليوب».

من جانبه، قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، إنهم أخبروه بأن الوفاة جاءت طبيعية.

وأضاف «عبدالمقصود»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنهم أبلغوه بأن الوفاة طبيعية، وجاءت إثر أزمة قلبية، وأنه أبلغ أسرته تمهيدًا لإنهاء إجراءات تسلّم الجثمان لدفنه، مشيرًا إلى أنه لم يره منذ أكثر من 6 أشهر، ولم يزره في السجن، بسبب وقف الزيارات وجلسات المحاكمات.

داخل حي إمبابة بالجيزة..

عصام الدين محمد حسين العربي، وُلِدَ في 28 إبريل 1954، داخل حي إمبابة، تخرّج في كلية طب قصر العيني، بتاريخ 1977، وتقدير جيد جدًا، واختار فيما بعد التخصص في أمراض الدم والتحاليل الطبية.

تاركًا مهنته الأصلية، اهتم «العريان» بالنشاطات الطلابية، فانتخب رئيسًا للاتحاد العام لطلاب الجامعات المصرية، وكان أمينًا للجنة الثقافية باتحاد طلاب طب القاهرة، في الفترة بين عامي 1972 و1977، الاهتمام المُبكر الذي جعله فيما بعد أصغر عضو في مجلس الشعب، حيث سلك العمل التشريعي، في الفترة من 1987 حتى 1990 عن دائرة إمبابة، ولكن تم حل المجلس قبل استكمال مدته الدستورية.

داخل الجماعة الإرهابية..

وبجانب الاهتمام بالنشاطات السياسية، سلك «العريان» درب العلم أيضًا، إذ حصل على ماجستير الباثولوجيا الإكلينيكية، فضلا عن ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، بتقدير عام جيد جدًا، وليسانس الآداب قسم التاريخ من جامعة القاهرة، سنة 2000، بتقدير عام جيد جدا، بالإضافة إلى ليسانس الشريعة والقانون من جامعة الأزهر، وإجازة في علوم التجويد سنة 2000، كما حصل على الإجازة العالية في الشريعة الإسلامية من جامعة الأزهر.

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كان «العريان» من أنصار ثورة يناير، ففي حوار سابق نُشر في «المصري اليوم»، قال: «نحن دائمًا نتحدث بأدلة دامغة تؤكد ما نقول، كما أن التهم التي تكال ضدنا كثيرة ومتعددة، وهى من قبيل المؤامرات التي ينظمها أعداء ثورة يناير وأنصار الثورة المضادة، وليس لنا فقط، ولكن لكل القوى والفصائل السياسية التي ترفض التعاون مع المتآمرين وتقف في وجه الفساد وأصحابه، وانظر إلى الوضع السياسى في البلاد تجد من يدافعون عن الثورة دائماً في موضع اتهام من أصحاب الضمائر المعدومة ونعلم أنها محاولات يائسة».

العريان الذي كان يُردد دائمًا: «مبارك سيخرج من السجن إلى القبر» لم تتحق نبوءته، ليلقى هو المصير الذي توقعه لمبارك.

وفي السادس من يونيو عام 2011، أنشأت جماعة الإخوان المسلمين ذراعا سياسية باسم حزب الحرية والعدالة، يتولى رئاسته الدكتور محمد مرسي، ونائبه الدكتور عصام العريان.

ترأس «العريان» لجنة العلاقات الخارجية في أول مجلس شعب تدار جلساته بعد ثورة 25 يناير، ووصل إلى عضوية الهيئة الاستشارية للرئيس الراحل محمد مرسي.

رغم أنه تم تلقيبه بـ«دبلوماسي التنظيم»، اعتقل «العريان» بسبب نشاطه السياسي والنقابي مرات لا تُحصى، فكانت المرة الأولى في بداية عام 1981 حتى عام 1982، وحكم عليه بالحبس في محاكمة عسكرية استثنائية لمدة خمس سنوات، من يناير 1995 حتى يناير 2000، بسبب الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.

كما اعتقل في 18 مايو 2006، ضمن مظاهرات مناصرة القضاة، وتم تجديد حبسه لفترات متعددة، حتى تم الإفراج عنه يوم 10 ديسمبر 2006، واعتقل في يوليو 2007، وأفرج عنه في أكتوبر من نفس العام، وتعرض للاعتقال قبيل «جمعة الغضب» في يناير 2011.