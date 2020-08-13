شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. مؤتمر صحفى لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” بثا مباشرا من المؤتمر الصحفى لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2020.

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اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2020، وبلغت نسبة النجاح القسم العلمى 72.99% والأدبى 64.84%، وبلغت النسبة العامة 67.66%، وبلغت نسبة النجاح لشعبة العلوم الإسلامية 100%.

ووجه وكيل الأزهر عددا من رسائل الشكر لكل من ساهم فى نجاح امتحانات الثانوية وهم رجال الأمن، ووزارة الصحة ولكل الطلاب الذين التزموا بالتعليمات وساهموا فى عدم إصابة أى شخص بفيروس كورونا رغم طول مدة الامتحانات، كما تم توفير كافة الإجراءات الوقائية وساعد فى ذلك كل الجهات المسئولة ولم يكن لدينا عجز فى أى شىء.

كان قد هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أمس الأربعاء، الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى فى الشهادة الثانوية الأزهرية، عبر اتصالات هاتفية بالأول من الشعب المختلفة (العلمى، الأدبى، الشعبة إسلامية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسى 2019- 2020.



وأشاد فضيلته خلال اتصاله بالأوائل بتفوقهم وما بذلوه من جهد حتى يصلوا لهذا المستوى، معربًا عن تمنياته للطلاب الأوائل ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق في خدمة دينهم ووطنهم، ناصحًا أبناءه الطلاب بأن يواصلوا التميز والتفوق، ولا يتوقفوا عن الاجتهاد فى طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا، ومرافقة أهل العلم ومجالسة العلماء، حتى يسهموا في تحقيق الخير والسلام لكل الناس، ويرتقوا بمكانة هذه الأمة بين الأمم.