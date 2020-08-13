شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج "إلا رسول الله" يجتاح تويتر بعد انتشار منشور مسىء للنبى فى الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مدينة بنجالورو، فى جنوب الهند، اليومين الماضيين، حالة من الغضب لدى المسلمين أدت إلى نشوب احتجاجات عنيفة اجتاحت أجزاء من المدينة منذ يوم الثلاثاء، بعد أن خرج آلاف المحتجين إلى الشوارع للتنديد بنشر قريب لأحد الساسة المحليين منشورا مسيئا للنبى محمد على فيس بوك، وقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وجرح نحو ستين شرطيًا فى أعمال الشغب خلال اندلاع المواجهات بين الشرطة وآلاف الأشخاص فى بنجالور.



الهاشتاج

وانتقل الغضب من داخل الهند إلى المحيط العربى والإسلامى بسبب الإساءة المتعمدة للنبى محمد "ص"، وتصدر هاشتاج "إلا رسول الله" ترند "تويتر" فى مصر، خلال الساعات القليلة الماضية، للتضامن مع احتجاجات مسلمى الهند، والتعبير عن رفض الإساءة التى قام بها أحد أقارب الساسة المحليين بقيامه بكتابة منشور مسيئ للنبى محمد على فيس بوك.



هجوم على الهند

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رفض مصر للاساءة للرسول فى الهند

وعبر رواد السوشيال ميديا عن تضامنهم مع احتجاجات الهند، وحبهم للرسول الكريم بالتفاعل على "تويتر"، فقال مغرد: "حبيبي يا رسول الله طبت حيا وميتا يا رسول الله فداك نفسي وأبى وأمى يا رسول الله"، ومغرد ثان: "كل من يسىء إلى الرسولﷺ مجرمٌ وسيقيِّض الله من جنده من يدمره تدميرًا ومن حيث لا يدرى ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴾ إذا كان ذلك للمؤمنين؛ فما بالك بقدوتهم ومنقذهم ﷺ؟ فهو حبيبه وصفيه وخليله".



هاشتاج الا رسول الله

وقال مغرد ثالث: "بأبى أنت وأمى يا حبيبى يا رسول الله فداك نفسى وما أملك. طبت حيا وميتا ياحبيبي يارسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين #الا_رسول_الله. جعل الله كيدهم في نحرهم"، ومغرد أخير: "إلا_رسول_الله صلى عليك الله يا علم الهدى".



جانب من تغريدات الهاشتاج

وقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وجرح نحو ستين شرطيًا فى أعمال شغب أدت إلى مواجهات بين الشرطة وآلاف الأشخاص فى مدينة بنغالور بجنوب الهند، على إثر منشور على فيسبوك اُعتبر "مهينًا" للنبى محمد، حسبما أعلنت السلطات الأربعاء.

وقالت الشرطة إن نحو ستين شرطيا جُرحوا مساء الثلاثاء عندما هاجم حشد غاضب مركزًا لها وأحرق آليات ومنزل عضو فى المجلس المحلى اُتهم ابن شقيقه بوضع المنشور الذى لم يعرف مضمونه.