شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك يحيل 10 معارض سيارات للنيابة لعدم إعلان أسعار المعروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى، إحالة 10 معارض لبيع السيارات بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية إلى النيابة العامة، بسبب عدم الإعلان عن الأسعار أو البيانات الخاصة بالسلعة المعروضة للبيع، بالمخالفة لنصوص المواد 4 ، 5 ، 7 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وأضاف رئيس الجهاز أنه قد تم ضبط ثلاثة معارض بمنطقة المهندسين والعجوزة وتحرير المحاضر أرقام 15981، 15982 ، 15983 لسنة 2020 جنح العجوزة، كما تم ضبط أحد المعارض الشهيرة بدائرة قسم مصر الجديدة وتحرير المحضر رقم 348 سايرة مصر الجديدة، بالاضافة إلى ضبط معرضين فى مدينة 6 أكتوبر وتحرير المحضر رقم 8192 لسنة 202 جنح قسم أول أكتوبر، ومعرضين آخرين فى مناطق البساتين ودار السلام وتم تحرير المحاضر أرقام 13755 لسنة 2020 جنح البساتين و 8991 لسنة 2020 قسم دار السلام ، بينما تم ضبط أحد المعارض الشهيرة بمنطقة الرمل بمحافظ الاسكندرية وتحرير المحضر رقم 410 لسنة 2020 جنح اقتصادية أول الرمل ضد الممثل القانونى للمعرض لمخالفة قانون حماية المستهلك فيما يخص الاعلان عن أسعار وبيانات المنتجات المعروضة للبيع.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الإحالة جاءت فى ضوء مخالفة المعارض للمواد أرقام 4 ، 7 ، 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، التى تلزم المورد بضرورة إعلام المستهلك بكافية البيانات الجوهرية عن المنتجات وبصفة خاصة مصدر المنتج وثمنه ، كما يلتزم المورد بأن يتضمن الإعلان عن المنتج أو الخدمة تحديد السعر الشامل لكافة ما يفرضه القانون من ضرائب أو أية فرائض مالية أخرى.



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وقال سمير إن عدم الإفصاح عن سعر المنتج ينتقص من حقوق المستهلك، الذى نص القانون على حقه فى المعرفة وتنتقص من حق المستهلك في المقارنة بين الأسعار وإختيار المناسب له وتحقيق منافسة حقيقية تحقق صالح المستهلكين ، وأن مخالفة ذلك يعرض صاحبها لتوقيع غرامة تبدأ من 50 الف جنيه مصري وتصل إلى 2 مليون جنيه على الشركات.



وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأكد من بيانات السلع والخدمات قبل شرائها، وأكد على استمرار جهود الجهاز لصون وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد.



ودعا الجهاز كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز فى حالة وجود مايستدعى ذلك من خلال الخط الساخن19588من أى تليفون أرضى أو عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الاجتماعى.