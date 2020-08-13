شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. معلومات الوزراء: مصر تمتلك أكبر نسبة من احتياطى الفوسفات بإفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء "إنفوجراف"، أوضح من خلاله أن الفوسفات يعتبر من أهم وأكثر الرواسب المعدنية المتواجدة في مصر، نظرًا لما يمثله من أهمية تعدينية واقتصادية في مجالات عدة، مثل: الدخول في صناعة الاسمدة الكيميائية والتصدير للخارج..

وأوضح أن مصر تمتلك أكبر نسبة من احتياطات الفوسفات فى إفريقيا.

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ويتواجد في مصر على هيئة حزام من رواسب الفوسفات يمتد مسافة حوالي 750 كم طولًا من ساحل البحر الأحمر شرقا إلى الواحات الداخلة غربا.

‎وكان المركز قد نشر "إنفوجراف" سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدم ملحوظ في مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم 2020.

وأوضح الإنفوجراف، أن مصر الـ3 عربيا والـ42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020 .