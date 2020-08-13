"محلية النواب" تطالب محافظة الإسكندرية بإدارة شاطىء النخيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

طالب المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، محافظة الإسكندرية، بتولى مسئولية تطوير شاطئ النخيل، بعد زيادة حالات الغرق من المصطافين خلال الفترة الأخيرة.

وقال "السجينى"، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة آليات لحل المشكلات التى يواجهها شاطىء النخيل، إن هذا الشاطئ يحتاج إلى عناية شديدة، بحيث تتولى محافظة الإسكندرية وضع المصدات داخل المياه.

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وأهاب "السجيني"، بقاطني جمعية ٦ أكتوبر والتي يتبعها شاطىء النخيل أن يتوافقوا على انتخاب مجلس جديد ليتحقق التعاون بين المجلس الجديد والمحافظة والمستثمر الجديد الذى سيتولى إدارة الشاطىء، قائلا: "من المصلحة العامة طرح هذا الشاطئ للاستثمار".

وشدد "السجيني"، على أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير برلماني سيرسم خارطة طريق لتحديد مصير للتعامل مع هذا الأمر وذلك لأعمال السلطات الرقابية، موجها الشكر لقاطني سكان جمعية ٦ أكتوبر، والذين حضروا الاجتماع.

ولفت إلى أن اللجنة ملتزمة بتوجيه المستندات التى تقدم بها سكان جمعية ٦ أكتوبر للجنة البرلمانية حول الفساد المستشرى داخل الجمعية، للجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.