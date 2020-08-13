محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، لقياس الأثر التشريعي لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء حالة من الغضب بين أعضاء اللجنة بسبب غياب وزير التنمية المحلية والإسكان عن اجتماع اللجنة.
وسأل السجيني، خلال الاجتماع: "أين وزيري التنمية المحلية والإسكان، هل هناك كتاب اعتذار من الوزراء"، ثم أوضح أنه تبين أن وزير التنمية المحلية أرسل خطاب اعتذار للمجلس عن عدم الحضور، بينما لم يرسل وزير الإسكان اعتذارًا، وحضر ممثلا عنه المهندسة رجاء فؤاد، رئيس قطاع الإسكان.
و قال السجيني إنه لم يرد خطاب من وزير الإسكان عن سبب الغياب.
وأضاف السجيني: "الدولة تقوم بدورها ونحن نراقب التطبيق على أرض الواقع، وهناك ما يقرب من 3 ملايين مخالفة بناء، والحكومة بدأت الإجراءات وتحدد كيفية المواجهة، ونقوم نحن كنواب ولجان وبرلمان بنقل وقياس الأثر الاجتماعي لتطبيق التشريع أيضاً".
وأكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة تحقيق التوازن بين تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وبين قياس الأثر التشريعي والاجتماعي على أرض الواقع.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس "محلية النواب": 3 ملايين مخالفة بناء في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.