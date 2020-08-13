ضبط هواتف محمولة بنصف مليون جنيه بحوزة راكب بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وقطع غيارها ومستلزماتها وكروت الميموري أخفاها راكب مصري داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية.
وقالت مصادر بالمطارـ إنه اثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة شركة العربية، رحلة رقم (620) القادمة من الشارقة، اشتبه النوبي شحتو مأمور اللجنة الجمركية في راكب يحاول الخروج مسرعًا من صالة الوصول الدولية وسط زحام الركاب، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراي، تلاحظ وجود أجسام معتمة داخل الحقائب.
قرر عبدالحليم محمد مدير الإدارة، تشكيل لجنة من أحمد ياسين مأمور الجمرك المعين بالخط الأخضر تحت إشراف أمل حسن مدير الحركة لتفتيش أمتعة الراكب، تبين وجود 26 هاتفًا محمولا ماركة آيفون، و6950 كارت ميموري، و100 قطعة اكسسوار، و21 شاحن آيفون، و40 سماعة آيفون، وتقدر قيمة المضبوطات بحوالي 500 ألف جنيه.
وقرر سامي صبحي مدير عام مبني الركاب رقم (1) إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ، وتحريز المضبوطات بعد العرض علي إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.
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