"الأطباء" تنعى وكيل طب قصر العيني سابقًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

نعت النقابة العامة للأطباء، الدكتور خالد مكين أستاذ جراحة التجميل بكلية طب جامعة القاهرة ووكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع سابقًا، والذي وافته المنية اليوم الخميس.

وتقدمت النقابة، في بيان اليوم، بخالص العزاء لأسرته، سائلة الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء.

ومن المقرر تشييع الجنازة ظهر اليوم، ويدفن في مقابر العائلة بالوفاء والأمل بمدينة نصر.