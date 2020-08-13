محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
تتساقط وتتهاوى مخالفات البناء العشوائي والتعديات على أملاك الدولة؛ تنفيذا للقانون وإعلاء لهيبة الدولة في ظل تأمين الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على مستوى الجمهورية؛ لإزالة تلك التعديات.
وشنت قوات الشرطة حملات مكبرة هدفها تأمين قرارات إزالة التعديات بمختلف المحافظات اتساقا مع القرارات التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد، وتنفيذا لتوجيهات القيادة الساسية بعدم التهاون مع أي مخالفات بناء أو تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
إزالة تلك المخالفات تأتي تأكيدا على أن الدولة عازمة على إعادة حقوقها وتنفيذ القانون على المخالفين سواء مخالفات البناء بدون ترخيص أو تجاوز ارتفاع المباني والبناء عشوائي والتعدي على أملاك الدولة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. تساقط مخالفات البناء العشوائي والتعدي على أملاك الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.