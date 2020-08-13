خلال يوم.. ضبط 78 قضية تلاعب في أسعار السجائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملة نوعية لضبط قضايا التلاعب في أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها. وأسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط (78) قضية بإجمالي مضبوطات (28 ألف) عبوة سجائر. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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