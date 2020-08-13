أحكام بالمؤبد وإدراج بقوائم الإرهاب.. سجل "العريان" في 7 سنوات أمام القضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

توفيّ عصام العريان، عضو جماعة الإخوان، صباح اليوم الخميس، في محبسه، إثر تعرضه لأزمة قلبية داخل محبسه في سجون طرة بالمعادي بالقاهرة.

ومنذ قيام ثورة 30 يونيو، وسقوط حكم الإخوان، لاحقت الأجهزة الأمنية عصام العريان حتى تم إلقاء القبض عليه وتقديمه للمحاكمة فيما نسب إليه من اتهامات.

القبض على عصام العريان

في أكتوبر 2013، ألقت أجهزة الأمن، القبض على الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، في شقة بالتجمع الخامس، بعد أكثر من مأمورية استهدفت العريان في عدة محافظات.

وصدر العديد من الأحكام القضائية ضد العريان خلال السنوات الماضية، وفق ما وجه إليه من اتهامات والتي جاءت كالتالي:

​التخابر مع حماس

في 11 سبتمبر 2019؛ قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المؤبد لكل من محمد بديع وخيرت الشاطر وسعد الكتاتنى وعصام العريان، ومحمد البلتاجى، و6 آخرين فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، والمعروفة بالتخابر مع حماس.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري؛ لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء؛ لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميًا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق قطر وتركيا.

اقتحام الحدود الشرقية

كما حصل القيادى الإخواني عصام العريان في 2019 أيضًا على حكم بالسجن المؤبد مع 10 آخرين، من الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بقضية "اقتحام الحدود الشرقية".

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​فض اعتصام رابعة

في 8 سبتمبر 2018، قضت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بالإعدام شنقا لصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وعصام العريان وعبدالرحمن البر وطارق الزمر وعاصم عبدالماجد وعمر زكي و68 من أصل 739 متهمًا في "فض اعتصام رابعة العدوية".

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليًا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

السجل الجنائي للعريان

ويضم السجل الجنائي الخاص بعصام العريان العديد من الأحكام بجانب الحكمين السابقين وهي كالتالي:

ـ حكم نهائي بالسجن 20 سنة بأحداث الاتحادية.

ـ السجن 3 سنوات بقضية إهانة القضاء "حكم نهائى".

إدراج العريان على قوائم الإرهاب

أمرت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى عبدالغفار، بإدراج ​1529 متهمًا بقوائم الإرهاب، أبرزهم أبناء مرسى ومحمد بديع وخيرت الشاطر وحسن مالك والبلتاجى وعصام العريان ومحمد أبوتريكة وباسم عودة وآيات عرابي.

واستند قرار الإدراج إلى مذكرة النيابة العامة رقم 5 لسنة 2018 التى تضمنت الأسباب القانونية لإدراجهم​ فى قائمة الإرهاب على خلفية التحقيقات في القضية رقم 620 لسنة 2018، وذلك طبقاً لقانون 8 لسنة 2015.

الاستقواء بالخارج

في ديسمبر 2017، طالب عصام العريان أثناء نظر محاكمته بقضية "فض اعتصام رابعة"، والتي كانت تنظرها محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، من المحكمة سماع أقوال شهود دوليين في الواقعة عن طريق سفاراتهم وهم الذين زاروا اعتصام رابعة وهم مبعوث الاتحاد الأوربي وقت الأحداث، ورئيس العلاقات الخارجية بالبرلمان البريطاني، ومبعوث الاتحاد الأفريقي.