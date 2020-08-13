إحباط ترويج 12 طن ذرة وأعلاف حيوانية مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، مالك مصنع أعلاف حيوانية - غير مرخص - بدائرة مركز شرطة منوف (بمحافظة المنوفية) لحيازته (10 طن كسب وذرة صفراء مستلزمات انتاج مجهولة المصدر – 2 طن أعلاف حيوانية منتج نهائى معبأة داخل شكائر مجهولة المصدر) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. وضبطت مباحث التموين بالبحيرة، مالك مصنع لانتاج السلع الغذائية - غير مرخص- بدائرة مركز شرطة المحمودية، لحيازته (2,350 طن قشطة و عجوة و زبيب بعضها بدون بيانات تفيد تاريخ الانتاج والصلاحية والبعض الآخر غير صالح للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ الصلاحية ) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق

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