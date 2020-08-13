محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.
أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1250) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط المدير المسئول عن مصنع لإعادة تدوير زيوت السيارات - غير مرخص - بدائرة قسم شرطة العامرية أول (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (128,150 طن زيوت سيارات سابقة الاستخدام داخل خزانات تعد من النفايات الخطرة والضارة بالبيئة والمحظور تداولها – 5,400 طن زيوت سيارات منتج نهائي – 8000 لتر مواد بترولية سولار مستلزمات انتاج بقيمة تقديرية 54 ألف جنيه تقريباً –10 معدات نتاج ضاغط هواء كهربائي وماكينة سحب وضخ وخزانات فارغة) يتم استخدامها في إعادة تدوير زيوت السيارات وتعبئتها داخل عبوات وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير شرعية.
كما ضبطت الحملات، المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية - غير مرخصة - بدائرة قسم شرطة العبور (بمحافظة القليوبية) لحيازته ( 4,125 طن أسماك وجمبري ) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر أبرزها إحباط ترويج 128 طن نفايات خطرة.. ضبط 1250 قضية تموينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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