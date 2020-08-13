مباحث القاهرة تضبط المتهم بسرقة شقة سكنية بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجح رجال مباحث القاهرة، في كشف هوية المتهم باقتحام شقة سكنية بالنزهة وسرقة محتوياتها والقبض عليه وإعادة المسروقات.

تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغاً من أحد المواطنين باكتشافه سرقة بعض المصوغات وشاشة LCD و(2) هاتف محمول وبعض المتعلقات الشخصية من داخل مسكنه.

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بتكثيف الجهود وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب التسلق وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.