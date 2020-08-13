محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
نجح رجال مباحث القاهرة، في كشف هوية المتهم باقتحام شقة سكنية بالنزهة وسرقة محتوياتها والقبض عليه وإعادة المسروقات.
تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغاً من أحد المواطنين باكتشافه سرقة بعض المصوغات وشاشة LCD و(2) هاتف محمول وبعض المتعلقات الشخصية من داخل مسكنه.
بتكثيف الجهود وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس.
عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب التسلق وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.
جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر مباحث القاهرة تضبط المتهم بسرقة شقة سكنية بالنزهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.