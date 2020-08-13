وفاة القيادي الإخواني عصام العريان بأزمة قلبية داخل محبسه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: توفيّ عصام العريان، عضو جماعة الإخوان، صباح اليوم الخميس، في محبسه. وقال مصدر أمني، إن القيادي الإخواني عصام العريان، توفي إثر تعرضه لأزمة قلبية داخل محبسه في سجون طرة بالمعادي بالقاهرة. وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، قضت بالسجن المؤبد لكل من محمد بديع وخيرت الشاطر وسعد الكتاني وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، و6 آخرين في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، والمعروفة بالتخابر مع حماس.

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