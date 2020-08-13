أخبار مصر | بشرى سارة.. اكتشاف لقاح جديد لعلاج كورونا بعد الإعلان الروسي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر بشرى سارة.. اكتشاف لقاح جديد لعلاج كورونا بعد الإعلان الروسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء الماضي عن تسجيل أول لقاح في العالم مضاد لفيروس كورونا، مؤكدًا أن اللقاح أثبت فعاليته في تكوين مناعة مستقرة ضد الفيروس.

ولم يكن اللقاح الروسي الأول في التجارب البشرية، فقد بدأت إندونيسيا، يوم الثلاثاء، اختبار لقاح صيني يعرف باسم "كورونافاك" ضد فيروس كورونا المستجد طوره مختبر "سينوفاك بيوتيك" على 1600 متطوع.

وتستعرض "الخليج 365" أبرز معلومات عن لقاح الصيني المطور لعلاج فيروس كورونا:

تجارب كلينيكية:

بدأت الشركة في شهر أبريل الماضي بخوض 4 تجارب كلينيكية على اللقاح الذي لا يتجاوز حجمه عن نصف ميليليتر بعد أن أثبت نجاعته على القردة.

وأعطى الباحثون جرعتين مختلفتين من اللقاح إلى مجموعه من قردة ريسوس، وبعد ثلاثة أسابيع، أدخلوا في رئتي القرود جرعة فيروس سارس CoV-2، وهو الفيروس الذي يسبب "كوفيد- 19"، من خلال أنابيب أسفل القصبة الهوائية، ولم يصب أي منهم بعدوى كاملة بحسب ما ذكرته وكالة "أ ف ب".

نتائج التجارب الأولية:

أثبت اللقاح فعاليته، حيث أعطي للقرود التي أعطيت ولقيت استجابة جيدة، فبعد 7 أيام من تلقيها عدوى الفيروس، لم يعثر الباحثون على أي آثار له في بلعوم أو رئتي القرود.

المرحلة الأخيرة:

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أعلنت الشركة المطورة له أن "كورونافاك"، بلغ المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية قبل الموافقة عليه، كما أنه يعد من اللقاحات القليلة التي وصلت إلى تلك المرحلة.

وقال كبير مديري الشؤون التنظيمية الخارجية في سينوفاك، منغ وينينغ، إن النتائج "تمنحنا الكثير من الثقة" بأن اللقاح سيؤثر في البشر.

إنتاج 100 مليون لقاح:

أعلن باحثون من مختبر "سينوفاك بيوتيك‪" ‬فى بكين، عن إنتاج 100 مليون جرعة من لقاح في فترة قصيرة لتجربة البشرية بعد نجاحه فى الاختبار على الحيوانات، بحسب "روسيا اليوم".

يتميز لقاح:

يعتمد لقاح كورونافاك علي تعزيز الجهاز المناعة وتكوين أجسام مضاده ضد الفيروسات التنفسية مثل فيروس سارس، مما يساعد علي علاج فيروس كورونا المستجد في غضون أيام.

تجربة لقاح بإندونيسيا:

بدأت إندونيسيا، في تجربة اللقاح علي المصابين في الأيام الماضية، حيث تنوي السلطات الإندونيسية، في حال ثبت أن اللقاح آمن وفعال في نهاية هذه الاختبارات، إنتاج ما يصل إلى 250 مليون جرعة لهذا الأرخبيل الشاسع الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 270 مليون نسمة.

وزار الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الثلاثاء، مصنعًا في مدينة باندونغ، الواقعة في وسط جزيرة جاوة، وتديره شركة الأدوية "بيو فارما" المملوكة للدولة، والذي من المقرر أن ينتج اللقاح.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ويدودو قبل بدء زيارته "من جديد، أود أن أؤكد أن تهديد كوفيد-19 لن ينتهي ما لم يتم تلقيح جميع الإندونيسيين".