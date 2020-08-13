أخبار مصر | وكيل الأزهر يعلن أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر وكيل الأزهر يعلن أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الخميس، نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2019-2020م، في مؤتمر صحفي بمشيخة الأزهر، حيث جاءت نسبة النجاح العامة 67.66%.

وجاءت أسماء الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية كالآتي:

العلمي

الأول: أحمد مدحت مصطفى أحمد، أسيوط، أسيوط النموذجي، ١٠٠,٠٠٪.

الأول مكرر: علاء رجب حامد صبح، البحيرة، إدفينا، ١٠٠,٠٠٪.

الأول مكرر: ندا محمد حامد فرحات، الغربية، فتيات إخناوي، ١٠٠,٠٠٪.

الرابع: أحمد حسن كمال إبراهيم، الجيزة، التحرير، ٩٩,٨٥٪.

الرابع مكرر: الشيماء محمد عبدالحميد عبدالعظيم، الشرقية، فتيات عبد القادر قنصوة بميت سهيل، ٩٩,٨٥٪.

الرابع مكرر: عمر الحسيني زكريا خليل، الغربية، الحصري بشبرا النملة، ٩٩,٨٥٪.

الرابع مكرر: نجلاء فتحي السيد مسلم، الشرقية، فتيات أم عجرم، ٩٩,٨٥٪.

الرابع مكرر: نهال ناصر علي سعدالدين حجازي، كفر الشيخ، فتيات المندورة، ٩٩,٨٥٪.

التاسع: أحمد خالد جوده مجاهد، الشرقية، الصورة، ٩٩,٦٩٪.

التاسع مكرر: أروى محمد أحمد محمود علي، البحيرة، فتيات إيتاى البارود، ٩٩,٦٩٪.

التاسع مكرر: إيلاف محمد توفيق محمد، القاهرة، فتيات ١٥ مايو النموذجي، ٩٩,٦٩٪.

التاسع مكرر: إيمان أبوزيد السيد أبوزيد الرفاعي، كفر الشيخ، فتيات مصطفى طلخان (مسير)، ٩٩,٦٩٪.

التاسع مكرر: تقى سعد عبدالعزيز سعد بكر، كفر الشيخ، فتيات منشأة عباس (محمد مبارك)، ٩٩,٦٩٪.

التاسع مكرر: رحمة محمد السيد عمر السقا، كفر الشيخ، فتيات محلة أبوعلي، ٩٩,٦٩٪.

التاسع مكرر: عبدالرحمن لطفي عبدالرحمن السيد، القاهرة، طلائع الأزهر الخاص - جسر السويس، ٩٩,٦٩٪.

التاسع مكرر: عبدالرحمن محمد حسن عبدالسميع، الدقهلية، قرقيرة، ٩٩,٦٩٪.

التاسع مكرر: فاطمة عثمان حسن لطفي سليمان، الشرقية، فتيات كفر صقر، ٩٩,٦٩٪.

التاسع مكرر: مريم محفوظ محمد المزين، الغربية، فتيات قرانشو، ٩٩,٦٩٪.

الأدبي:

الأول: أماني عاطف عبد الرؤوف الشعراوي، المنوفية، فتيات فيشا الكبرى، ٩٩,٢١٪.

الثاني: أسماء عبدالله محمد عبدالله، الدقهلية، فتيات كفر المقدام، ٩٨,٨٩٪.

الثالث: عائشة ياسر أحمد أحمد الفقي، الغربية، فتيات طنطا، ٩٨,٧٣٪.

الثالث مكرر: علي علي علي علي دوالي، الغربية، الحاج عبدالسلام النقيب بمحلة حسن، ٩٨,٧٣٪.

الخامس: هاجر ماهر عبد القادر أرز، الغربية، فتيات صفط التراب، ٩٨,٥٧٪.

السادس: إسراء جاب الله حمد الله إبراهيم سيف الدين، الغربية، فتيات سنباط، ٩٨,٤١٪.

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السادس مكرر: منة الله حسين أحمد السيد عيد، الغربية، فتيات كفر الشرفا الشرقي، ٩٨,٤١٪.

الثامن: أسماء يوسف كامل محمود، أسيوط، فتيات أبو خرص، ٩٨,٢٥٪.

التاسع: فداء رضا السيد أحمد، الدقهلية، فتيات ميت النحال، ٩٨,١٠٪.

العاشر: أروى محمد حلمي محمد، الشرقية، فتيات كوم حلين، ٩٧,٩٤٪.

العاشر مكرر: آلاء السيد جمال عيد مرسي، الشرقية، فتيات الحجازية، ٩٧,٩٤٪.

العاشر مكرر: أيمن شعبان عبد الحميد مصطفى، الغربية، المعتمدية، ٩٧,٩٤٪.

العاشر مكرر: نيرة صلاح الدين هاشم محمد، القاهرة، فتيات مصر الجديدة النموذجي، ٩٧,٩٤٪.

كفيف:

الأول: رحاب خالد عثمان عباس، الأول، أسيوط، فتيات منفلوط، ٩٥,٠٨٪.

الثاني: زينب حربي محمد شحاتة، سوهاج، فتيات مشطا، ٩٤,٢٩٪.

الثالث: محمد محمود محمد عبدالله غنيم، كفر الشيخ، الحامول، ٩٣,٦٥٪.

الرابع: علي ياسر عبدالباري علي حمادة، الإسكندرية، معهد الإسكندرية، ٩٣,٠٢٪.

الخامس: أحمد أشرف مصطفى السيد غازي، الدقهلية، الكفر الجديد، ٩١,٢٧٪.

العلوم الإسلامية:

الأول: عبدالله وليد السيد عبدالله إبراهيم، القاهرة، معهد العلوم الإسلامية – القاهرة، ٩٧,٩١٪.

الثاني: محمود إسماعيل أمين صديق، القاهرة، معهد العلوم الإسلامية – القاهرة، ٩٧,١٦٪.

الثاني مكرر: منصور نبيل محمد محمد الخراشي، القاهرة، معهد العلوم الإسلامية – القاهرة، ٩٧,١٦٪.

الرابع: علاء عصام إبراهيم محمد، القاهرة، معهد العلوم الإسلامية – القاهرة، ٩٧,٠١٪.

الخامس: خليل أمين إبراهيم محمد بيومي، القاهرة، معهد العلوم الإسلامية – القاهرة، ٩٦,٥٧٪.

الخامس مكرر: رجب حمدي محمد قاسم الطاهر، معهد العلوم الإسلامية – القاهرة، ٩٦,٥٧٪.

الخامس مكرر: عبدالعزيز سعد عبدالعزيز محمد، القاهرة، معهد العلوم الإسلامية – القاهرة، ٩٦,٥٧٪.

الخامس مكرر: محمد علاءالدين عبدالمجيد عبدالمجيد سرور، الخامس مكرر، القاهرة، معهد العلوم الإسلامية – القاهرة، ٩٦,٥٧٪.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسي 2019 /2020، من القسم الأدبي بنين 50602، وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالي عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسئولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.

ويعقد فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، مؤتمرًا صحفيًا بمقر مشيخة الأزهر، نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بشعبها المختلفة، للعام الدراسي 2019/2020م.

ويشهد المؤتمر الإعلان عن أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي ، وشهادة الشعبة الإسلامية، وكذا شهادة البعوث الإسلامية، فضلًا عن إعلان النسبة المئوية للنجاح هذا العام، وكانت قد بلغت النسبة المئوية للنجاح العام الماضي 2019، 49.98% كنسبة عامة، ونسبة النجاح للقسم الأدبي 41.78% أما القسم العلمي 67.78%.

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قد هنأ أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية هاتفيًا، كما هنأهم فضيلته عبر حسابه الشخصي على فيسبوك وتويتر.