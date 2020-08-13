أخبار مصر | 3 أمراض دماغية خطيرة تهدد المتعافين من فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر 3 أمراض دماغية خطيرة تهدد المتعافين من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ما زال فيروس كورونا المستجد يعصف بالأرواح حتي بعد التعافي منه، فقد حذر العلماء من استمرار أعراض خطيرة وأمراض تلاحق المتعافين من الفيروس.

وأوضح العلماء أيضا أن هناك عواقب طويلة الأمد على الدماغ، اذا تحدث هذه الآثار بسبب العدوى الفيروسية المباشرة لأنسجة المخ.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية أبرز الأعراض طويلة الأمد علي الدماغ:

التهاب الدماغ:

يحدث التهاب الدماغ نتيجه التهاب في أنسجة المخ بسبب انتقال العدوى الفيروسية الي المخ بشكل مباشر.

وتتشابه علامات وأعراضه مع للإنفلونزا وتتمثل في الحمى أو الصداع أو لا يسبب أعراضًا على الإطلاق، ولكن هناك بعض الحالات الخطيرة يمكن أن يسبب التهاب الدماغ لديها تشوش التفكير، أو نوبات، أو مشاكل في الحواس أو الحركة.

متلازمة التعب المزمن:

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تعد متلازمة التعب المزمن من أخطر الأعراض طويلة الأمد، فهو اضطراب معقد يتميز بالتعب الشديد الذي لا يمكن تفسيره بأي حالة طبية كامنة، ويمكن أن يزداد التعب بممارسة نشاط بدني أو ذهني، ولكنه لا يتحسن بالراحة.

وتعتبر مرض مزمن وهو عدم تحمل الجهد الجهازي أو التهاب الدماغ والنخاع المرافق لألم العضلات. يختصر في بعض الأحيان إلى MECFS.

ولم يتوصل الأطباء حتي الان الي تعرف المسبب للمرض، ولكن هناك أعراض تشير الي وجود المرض وتشمل الإرهاق، فقد الذاكرة أو التركيز، التهاب الحلق، عقدًا لمفاويةً متضخمة في العنق أو الإبطين، آلام العضلات أو المفاصل غير المبررة، الصداع، النوم الذي لا يخلّف انتعاشًا، إرهاق يستمر لأكثر من 24 ساعة بعد التمرين البدني أو الذهني

متلازمة غيلان باريه:

تهاجم متلازمة غيَّان باريه جهاز المناعي للأعصاب، وهي حالة طبية نادرة وعادة ما تظهر الأعراض الأولى على هيئة نخز في الأطراف وضعف ينتابها، وسرعان ما تنتشر هذه الأعراض حتى يُصاب كامل الجسم بالشلل.

وتشمل ايضا الاعراض الإحساس بتنميل أو بوخز الدبابيس أو الإبر في أصابع اليد وأصابع قدم والكاحلين والمعصمين، ضعف في ساق ينتشر نحو الجزء العلوي من الجسد، المشي غير المتَّزن، صعوبة حركة عضلات العين أو الوجه اثناء التحدُّث، أو المضغ أو البلع، ألم شديد على هيئة مغص أو شد عضلي، صعوبة التحكم في المثانة أو الأمعاء، سرعة القلب، انخفاض أو ارتفاع في ضغط الدم

كما متلازمة غيان باريه حالة طوارئ إذا كانت شديدة، ويدخل علي آثرها المصاب بهذه الحالة إلى المستشفى لتلقي العلاج.