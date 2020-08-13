أخبار مصر | وكيل الأزهر يعلن نتيجة الشهادة الثانوية.. ويقدم الشكر للطلاب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر وكيل الأزهر يعلن نتيجة الشهادة الثانوية.. ويقدم الشكر للطلاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

وقدم الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، الشكر لكل الطلاب على جهدهم في امتحانات الثانوية الأزهرية وقدم الشكر لكل القيادات والعاملين بالازهر الذين ادوا ماعليهم بشكل طيب.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "توفرت كافة الاحتياحات من الإجراءات الاخترازية لكل الطلاب وساعد في ذلك كل الجهات السيادية والرقابية وتم توفير كل الكمامات والمطهرات، نسب النجاح هذا العام أعلى من العام الماضي وكان ذلك بفضل التزام واضعي الأسئلة وكانت الأسئلة في غاية الوضوح، ونسبة النجاح لمعهد العلوم الإسلامية وصلت إلى 100 في المائة العلمي 72 و99 % والقسم الادبي 64،84".

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وتابع: "النسبة العامة 67،6% وتقدم لهذا الامتحان 115443 طالب حضر 113787 نجح 77122 وتبقي 132969، معظم الطلاب لم يحضروا المواد ، ولطلك تقبلنا هذه الاعذار وسيحضروا امتحان الدور الثاني، بنسبة النجاح كاملة".

ويعقد فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، مؤتمرًا صحفيًا بمقر مشيخة الأزهر، نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بشعبها المختلفة، للعام الدراسي 2019/2020م.

ويشهد المؤتمر الإعلان عن أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي ، وشهادة الشعبة الإسلامية، وكذا شهادة البعوث الإسلامية، فضلًا عن إعلان النسبة المئوية للنجاح هذا العام، وكانت قد بلغت النسبة المئوية للنجاح العام الماضي 2019، 49.98% كنسبة عامة، ونسبة النجاح للقسم الأدبي 41.78% أما القسم العلمي 67.78%.

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قد هنأ أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية هاتفيًا، كما هنأهم فضيلته عبر حسابه الشخصي على فيسبوك وتويتر.