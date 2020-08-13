أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يمد فترة تلقي طلبات توفيق الأوضاع للمؤسسات

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يمد فترة تلقي طلبات توفيق الأوضاع للمؤسسات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، على مد فترة تلقي طلبات توفيق الأوضاع لمدة ثلاثة أشهر، للكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي حددها القانون في مادته الثانية بستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون،والتي صدرت فى 16/2/2020.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أعد 24 نموذجًا لتوفيق الأوضاع للصحف والقنوات والمواقع، وتم نشرها على موقع المجلس، ويستمر المجلس في تلقي هذه الطلبات حتى 16/11/2020.

ويتم عرض هذه الطلبات على اللجان المختصة التي شكلها المجلس لذلك، تمهيدًا لمناقشتها في اجتماعات المجلس واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.