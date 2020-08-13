مصر | تاجيل استئناف المتهم بالنصب على المواطنين في مليار و200 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر تاجيل استئناف المتهم بالنصب على المواطنين في مليار و200 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنح مستانف القاهرة الجديدة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، استئناف المتهم "ع. ع" الشهير بـ"نصاب المليار و200 مليون جنيه" بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم الاستثمار العقارى، علي الحكم الصادر بحبسه 3 سنوات ورد المبلغ المستولى عليها للضحايا، لجلسة 28 أغسطس الجارى.

وقالت التحريات الأمنية، إن المتهم"ع.ع" تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها بلغت نحو 40%، وأن حجم المبالغ المالية التى تلقاها منهم تجاوزت مليار و200 مليون جنيه.

وأضافت التحريات بأن المتهم مالك إحدى شركات الاستثمار العقارى، استولى على الأموال بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار، مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الاموال بالمخالفة للقانون.