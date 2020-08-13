مصر | دفاع عصام العريان: حصل على 7 مؤبد وحكم إعدام.. وبراءة في أحداث الاستقامة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر دفاع عصام العريان: حصل على 7 مؤبد وحكم إعدام.. وبراءة في أحداث الاستقامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المحامي عبد المنعم عبد المقصود، دفاع القيادي الإخواني عصام العريان، بأن موكله قد صدر له أحكام بالسجن المؤبد في عدد من القضايا بلغت 7 قضايا منها أحداث قصر الاتحادية الذي عوقب فيها بالسجن 20 عام وأيدته محكمة النقض وأصبح حكما نهائيا وأحداث مكتب الإرشاد وأحداث البحر الأعظم وأحداث قطع طريق قليوب والتخابر مع حماس واقتحام الحدود الشرقية، عوقب فيها بالسجن المؤبد وإهانة القضاء الذي عوقب فيها بالسجن لمدة 3 سنوات أيدته محكمة النقض وأصبح "حكمًا نهائيًا".

بينما حصل على حكم إعدام واحد بقضية فض اعتصام رابعة وتم النقض بالطعن على الحكم وما زالت منظورة أمام محكمة النقض والتي من المقرر أن تصدر حكمها في الطعن خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف عبد المقصود، أن عصام العريان حصل على حكم البراءة في قضية واحدة وهي قضية أحداث مسجد الاستقامة.

أزمة قلبية

وكان قد توفي منذ قليل القيادي الإخواني عصام العريان، داخل محبسه بسجن طره إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة بعد مشادة مع قيادي إخواني داخل السجن.

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وقالت مصادر مقربة من أسرته، أنه تم إخطارهم بالوفاة من قبل إدارة السجون، وتم إبلاغ أسرة العريان بوفاته، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة بتصاريح الدفن.

عدة أحكام

كان قد حصد عصام العريان عدة أحكام أبرزها في أبريل 2015 عاقبت محكمة جنايات القاهرة الإرهابي عصام العريان بالسجن المشدد 20 عاما في القضية المعروفة إعلاميا "أحداث قصر الاتحادية" ورفضت محكمة النقض الطعن المقدم من العريان و8 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم وتأييد الحكم ليصبح هذا الحكم نهائيا للعريان وواجب النفاذ، وذلك لإدانتهم باستعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني للمتظاهرين وفض اعتصامهم السلمي أمام قصر الاتحادية الرئاسي يومي 5 و6 ديسمبر 2012.

وفي قضية اقتحام السجون والتي عرفت إعلاميا بإقتحام الحدود الشرقية المصرية فقد مثل العريان أمام عدة محاكم بتهمة التحريض على القتل في عدة محافظات وصدر ضده حكم بالإعدام لاقتحام سجن وادي النطرون، وألغت محكمة النقض في نوفمبر 2018 حكم الإعدام الصادر بحقه في أواخر السنة الماضية وإعادة محاكمته، لتصدر الدائرة الاولي برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي حكمها في سبتمبر 2019 عليه واخرين من قيادات الاخوان بالسجن المؤبد.

ويحاكم العريان في قضية فض اعتصام رابعة هو و738 متهما وتضم القضية قيادات الإرهابية وأصدرت المحكمة عليه حكم بالاعدام شنقا مع اخرين وتم الطعن امام محكمة النقض ولم يصدر فيها حكم حتي الان

ونسبت النيابة له في عدة قضايا تهم القتل العمد، والشروع في القتل، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.