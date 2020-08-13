مصر | القبض على شخصين في ديرب نجم لإقامة حفل زفاف

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر القبض على شخصين في ديرب نجم لإقامة حفل زفاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط القائمين على إقامة عرس بدائرة مركز شرطة ديرب نجم.

كانت وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تفيد قيام "حاصل على ليسانس، صاحب فراشة" بإقامة عرس "فرح" نجلة شقيق الأول بقطعة أرض زراعية بدائرة مركز شرطة ديرب نجم، وذلك بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء.

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على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتبين تواجد حوالى 60 شخص من الأهالى تم صرفهم، وأمكن ضبط المذكورين، وكذا ضبط ط (2) مكبر صوت.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.