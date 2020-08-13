مصر | سقوط لص المساكن في النزهة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر سقوط لص المساكن في النزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث القاهرة، اليوم الخميس، من القبض على مسجل خطر بعد سرقته مصوغات وأجهزة إلكترونية من داخل شقة بالنزهة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة تلقى قسم شرطة النزهة بلاغا من أحد المواطنين بإكتشافه سرقة ( بعض المصوغات – شاشةLCD - (2) هاتف محمول– وبعض المتعلقات الشخصية ) من داخل مسكنه، بتكثيف الجهود وإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب التسلق وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وبإستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.