مصر | سرق العربية بأسلوب المغافلة.. أمن القاهرة يضبط عاملا في النزهة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر سرق العربية بأسلوب المغافلة.. أمن القاهرة يضبط عاملا في النزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على عامل لقيامه بسرقة إحدى السيارات من قائدها بأسلوب المغافلة بمنطقة النزهة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مادة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوى بالمرور بدائرة قسم شرطة النزهة تناهى لسمعهم صوت إستغاثة أحد الأشخاص بإستبيان الأمر تم التقابل مع سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية) وقرر بأنه حال تواجده أمام حى النزهة بدائرة القسم قام بركن سيارته النقل وبداخلها مفتاح التشغيل لشراء بعض المستلزمات، وأثناء ذلك فوجئ بقيام أحد الأشخاص بمغافلته والإستيلاء على السيارة وفر هاربًا، وبتتبع خط سير هروب المتهم أمكن ضبطه، وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة منشاة ناصر "له معلومات جنائية"وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 150 جراما.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة" وأقر بحيازته للمواد المخدر بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.