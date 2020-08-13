مصر | تشاجر مع قيادي إخواني.. تعرف على أسباب وفاة عصام العريان

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر تشاجر مع قيادي إخواني.. تعرف على أسباب وفاة عصام العريان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي منذ قليل القيادي الإخواني عصام العريان، عن عمر يناهز الـ66 عاما، داخل محبسه بسجن طره إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة بعد مشادة مع قيادي إخواني داخل السجن.

وقالت مصادر مقربة من أسرته، إنه تم إخطارهم بالوفاة من قبل إدارة السجون، وتم إبلاغ أسرة العريان بوفاته، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة بتصاريح الدفن.

وكانت محكمة الجنايات قضت بمعاقبة القيادي الإخواني عصام العريان بالسجن المؤبد مع 10 آخرين، في قضايا إرهابية، ومن بين القضايا المحكوم عليه بها:-

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1 ـ حكم بالمؤبد بقضية اقتحام الحدود الشرقية.

2 ـ الإعدام بقضية فض اعتصام رابعة، وقام دفاعه بالطعن على الحكم، "حكم غير نهائى".

3 ـ حكم نهائي بالسجن 20 سنة بأحداث الاتحادية.

4 ـ السجن 3 سنوات بقضية إهانة القضاء "حكم نهائي".