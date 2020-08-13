مصر | عاجل.. وفاة عصام العريان بأزمة قلبية داخل محبسه

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. وفاة عصام العريان بأزمة قلبية داخل محبسه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مصادر، وفاة القيادي الإخواني عصام العريان، إثر تعرضه لأزمة قلبية داخل محبسه فى سجون طره بضاحية المعادي بالقاهرة.

وحتى الآن لم يصدر بيانا رسميا من مصلحة السجون أو وزارة الداخلية.

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يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، قضت بالسجن المؤبد لكل من محمد بديع وخيرت الشاطر وسعد الكتاتني وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، و6 آخرين في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، والمعروفة بالتخابر مع حماس.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.