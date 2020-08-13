مصر | ضبط مسؤول بشركة مياه غازية لإخفائه أكثر من 3 مليار جنيه

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط مسؤول بشركة مياه غازية لإخفائه أكثر من 3 مليار جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية تجاه الممثل القانونى لإحدى الشركات؛ لقيامه بإخفاء أكثر من 3 مليارات جنيه من حجم تعاملاته.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم، قيام الممثل القانونى لإحدى شركات المياه الغازية الكائنة بمحافظة القاهرة، بمزاولة نشاطًا كبيرًا فى مجال إنتاج مشروبات ومياه معدنية، محققًا من جراء ذلك أرباحًا مالية طائلة دون سداد الضرائب المستحقة للخزانة العامة بالمخالفة للقانون.

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حيث أمكن حصر نشاطه عن عام 2017 وحجم تعاملاته من خلال إقراراته المقدمة لمأمورية الضرائب على القيمة المضافة وحجم تعاملاته عن ذات الفترة المقدمة لمأمورية الضرائب العامة وتبين قيامه بإخفاء مبلغ مالى قدره (3،205،560،856 جنيه) عن مأمورية الضرائب العامة المختصة بمحاسبته.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما مواجهة جرائم التهرب الضريبى لما لها من مردود سلبى على موارد الخزانة العامة والدخل القومى للبلاد.