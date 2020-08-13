مصر | الأموال العامة تسقط نصابة الاسكندرية بعد الاستيلاء على 400 ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر الأموال العامة تسقط نصابة الاسكندرية بعد الاستيلاء على 400 ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من محاسب، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية، وأخرى بقيام إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية "لها معلومات جنائية"، بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بزعم تسفيرهما لإحدى الدول الأجنبية.

ومن خلال الفحص والتحرى تبين أن المشكو في حقها تمارس نشاطًا إجراميًا في مجال النصب والاحتيال على راغبي السفر للدول الأجنبية والاستيلاء من الشاكيان على مبالغ مالية بلغت 400 ألف جنيه وكذا جوازى السفر الخاصين بهما، بزعم أنها تعمل في إحدى السفارات الأجنبية بالقاهرة، وإيهامهما بقدرتها على توفير تأشيرة سفر وإقامة لهما بتلك الدولة، وكذا توفير فرص عمل، وعدم وفائها بذلك ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر وبحوزتها على مجموعة من جوازات السفر، شهادات الميلاد، شهادات التخرج، صحيفة الحالة الجنائية بأسماء مختلفة- مجموعة من إيصالات إيداع مبالغ مالية خاصة بالمجنى عليهم بحسابها الشخصى بأحد البنوك، 3 هواتف محمول تحوى العديد من الصور الضوئية لجوازات سفر وشهادات تخرج وإيصالات تحويلات بنكية، مبلغ مالى.

وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات