مصر | أمن الجيزة يكشف ملابسات مقتل شاب بطلق ناري في البدرشين

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يكشف ملابسات مقتل شاب بطلق ناري في البدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، ملابسات واقعة مقتل شاب بطلق ناري بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، إذ تبين أن خصومة ثأرية وراء ارتكاب الجريمة.

كان تبلغ لمركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة من بالعثور على جثة عاطل، مُقيم بدائرة المركز) بدائرة المركز وبها طلقات نارية وبتمشيط المكان عُثر على مسدس.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة عاطل، مُقيم بدائرة المركز، لإرتباط عائلته بخصومة ثأرية مع عائلة المجنى عليه لخلافات الجيرة.

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وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بإستخدام المسدس المعثور عليه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار مواصلة الجهود التى تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمتابعة إجراءات تأمين سير عمليات إنتخابات مجلس الشيوخ (2020) على مستوى الجمهورية وتنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه الناخبين بما يساهم في تهيئة الأجواء المناسبة، لم تغفل أجهزة الوزارة عن التصدى الحازم والحاسم لأية صورة من صور الخروج عن القانون، وقد أسفرت الجهود في مجال كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي جرائم القتل.