مصر | بعد 8 سرقات.. سقوط عصابة سرقة المساكن في المنيا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد 8 سرقات.. سقوط عصابة سرقة المساكن في المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المساكن بالمنيا، بعد ارتكابه 8 وقائع.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا قيام 4 أشخاص، جميعهم مُقيمين بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقة المساكن والمزارع المتاخمة للظهير الصحراوي بأسلوب المغافلة، مُتخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

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وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكابهم (8) وقائع بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب وأضافوا بقيامهم بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى 4 من عملائهم "سيئ النية" أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بإعترافات المتهمين، وأقروا بأنهم كانوا على علم بأنها من متحصلات سرقة،وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.