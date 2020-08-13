مصر | شلل مروري بطريق سقارة إثر حادث سير وإصابة 3 أشخاص

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر شلل مروري بطريق سقارة إثر حادث سير وإصابة 3 أشخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد طريق سقارة، كثافات مرورية عالية، إثر وقوع حادث سير، وإصابة 3 أشخاص، بنطاق مركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود مصابين، بطريق سقارة، نطاق مركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة.

وانتقلت رجال المرور إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وبالفحص والمعاينة تبين إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة نقل ودراجة بخارية بطريق سقارة.

وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى بواسطة سيارات الإسعاف، وجار رفع حطام الحادث بواسطة اوناش المرور، وسط تواجد أمني مكثف، والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.