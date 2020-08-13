شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 59607 طلاب تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخميس، عن إجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا بطلبات للاطلاع على كراسات إجاباتهم في امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2019/2020، حيث بلغوا 59607 طالب وطالبة حتى الآن.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي عدد الكراسات التي تم طلب الاطلاع عليها بلغ 78433 كراسة إجابة، وجاءت اللغة العربية كأكثر مادة تم التقدم بطلب للاطلاع عليها حيث تقدم 14873 طالب وطالبة بطلب للاطلاع على كراسات إجابة اللغة العربية، يليها مادة الفيزياء بإجمالي 13622 طالب وطالبة تقدموا بطلب اطلاع، وجاءت مادة علم النفس والاجتماع في المركز الأخير كأقل مادة تم تقديم طلب اطلاع بإجمالي 612 طالب وطالبة.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه سيتم إخطار الطلاب المتضررين بنتيجة الاطلاع بدءًا من يوم السبت الموافق 15 أغسطس 2020 وتباعًا طبقًا لما يرد للجان النظام والمراقبة من نتائج، وذلك من خلال الرابط التالي: tazalomg12.emis.gov.eg.

وأضاف حجازي، أن أعمال التظلمات تتم وفق منظومة تتسم بالسرية المطلقة لضمان الحيادية وأن خط سير صور الكراسات الامتحانية للطلاب المتضررين لا تقل تأمينًا عن ما يتم داخل لجان النظام والمراقبة أثناء عملية التصحيح، مشيرًا إلى أنه في حالة التأكد من أحقية الطالب في أي درجة يتم طلب أصل الكراسة لتعديل الدرجة بها وعودتها إلى الإدارة العامة للامتحانات لإعداد مذكرة بالتعديل واعتمادها من رئيس عام الامتحان لتعديل النتيجة وإخطار الطالب عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة وإرسالها لمكتب تنسيق القبول بالمعاهد والجامعات.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن فتح باب التقدم لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2020/2019 خلال الفترة من 6 إلى 20 أغسطس 2020 (لمدة 15 يوما).

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