شكرا لقرائتكم خبر عن «السجينى» يطالب محافظة الإسكندرية بإدارة وتطوير شاطىء النخيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، محافظة الإسكندرية بتولى مسؤولية تطوير شاطئ النخيل، بعد زيادة حالات الغرق من المصطافين خلال الفترة الأخيرة.

وقال «السجينى»، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الخميس: «هذا الشاطئ يحتاج إلى عناية شديدة، بحيث تتولى محافظة الإسكندرية وضع المصدات داخل المياه».

وطالب رئيس لجنة الإدارة المحلية، أعضاء جمعية ٦ أكتوبر التى يتبعها شاطئ النخيل بأن يتوافقوا على انتخاب مجلس جديد ليتحقق التعاون بين المجلس الجديد والمحافظة والمستثمر الجديد الذي سيتولى إدارة الشاطئ، مضيفًا: «من المصلحة العامة طرح هذا الشاطئ للاستثمار».

وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير برلماني سيرسم خارطة طريق لتحديد مصير للتعامل مع هذا الأمر، وذلك لأعمال السلطات الرقابية.